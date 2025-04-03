Брянские следователи возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса
Брянские следователи возбудили уголовное дело о незаконной рубке леса. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сотрудники надзорного ведомства Клинцовского района выявили нарушения законодательства о лесопользовании. В январе 2025 года на территории Ущерпского участкового лесничества сотрудники обнаружили вырубленные деревья. Размер причиненного ущерба превысил 65 тысяч рублей.
По материалам проверки правоохранители возбудили уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура.
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