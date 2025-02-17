Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении крупной взятки

Брянские следователи возбудили уголовное дело о получении взятки в 1,7 млн рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Оперативники отдела экономической безопасности полиции и управления ФСБ выявили факт получения должностным лицом крупной взятки. Правоохранители выяснили, что с марта 2022 года по декабрь 2023 года 43-летняя ведущий специалист по закупкам государственного казенного учреждения региона получила от индивидуального предпринимателя свыше 1 700 000 рублей. За деньги она оказывала содействие организациям и ИП в победе при проведении закупок на поставку товаров, проведению работ и услуг, а также в заключении контрактов.

Следственный комитет Российской Федерации по Брянской области возбудил уголовное дело. Суд заключил женщину в СИЗО на время расследования.