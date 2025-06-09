Брянские следователи выясняют обстоятельства гибели двух человек на пожаре в доме в селе Климовского района. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

7 июня 2025 года в Новозыбковкий межрайонный следственный отдел поступила информация о пожаре в жилом доме в селе Каменский Хутор Климовского района. После ликвидации возгорания спасатели обнаружили тела мужчины и женщины, проживавших в доме.

По данному факту следователи проводят процессуальную проверку. Причиной пожара могло стать курение в помещении. В обстоятельствах гибели разбираются эксперты.