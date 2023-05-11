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Брянские следователи завели дело об осквернении символа воинской славы

2023, 11 мая 15:33 Происшествия
Брянские следователи завели дело об осквернении символа воинской славы
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Брянские следователи возбудили уголовное дело об осквернении символа воинской славы России. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

Следователи Брянской области возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма, осквернение символов воинской славы России». 

По версии следствия, в марте 2023 года житель поселка Нетьинка Брянского района в общественном месте сорвал с односельчанина символ воинской славы России – георгиевскую ленту, бросил её в грязь и затоптал. 

Преступление выявили работники прокуратуры.

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