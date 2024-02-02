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Брянские стражи порядка задержали ещё семь курьеров дистанционных мошенников

2024, 02 февраля 18:46 Происшествия
Брянские стражи порядка задержали ещё семь курьеров дистанционных мошенников
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Брянские стражи порядка в январе задержали ещё семь курьеров дистанционных злоумышленников. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

Оперативники уголовного розыска в январе задержали в Брянской области ещё семь подельников телефонных мошенников. Злоумышленник сообщали пожилым людям о якобы попавших в беду родственниках и требовали деньги на их спасение. 

Так, 31-летний житель областного центра забрал у пятерых обманутых пенсионеров 2 030 000 рублей. 19-летнему помощнику онлайн-аферистов 200 тысяч передали две пенсионерки из Клинцов и Новозыбкова. Ранее судимый 24-летний житель Брянска похитил у 77-летней пенсионерки из Трубчевска 390 тысяч рублей. 

Ещё одному 19-летнему жителю города Калуга 74-летняя жительница Володарского района Брянска отдала 80 тысяч рублей. Перевести их сообщникам юноша не успел. 

А 48-летний иностранец забрал 571 000 рублей у двух жительниц Брянска, пенсионерки из Новозыбкова и пожилого мужчины из Клинцов. Ещё один 20-летний иностранный гражданин обобрал 71-летнюю пенсионерку из Новозыбкова и 76-летнюю жительницу Клинцов. Женщины лишились трёхсот тысяч рублей. 

А несовершеннолетняя жительница Дятьково пришла в дом пожилой женщине в селе Слободище. Она забрала у пенсионерки 86 тысяч рублей.

По всем фактам стражи порядка возбудили уголовные дела.

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