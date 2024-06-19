Брянские стражи порядка задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении двух детей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянской области правоохранители расследуют уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетних. В преступлении подозревают жителя посёлка Навля.

По версии следствия, в декабре 2023 года мужчина совершил развратные действия в отношении двоих малолетних девочек.

Суд в отношении подозреваемого избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий на время следствия.