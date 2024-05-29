Брянские стражи порядка задержали подозреваемых в сбыте наркотиков иностранцев

Брянские стражи порядка задержали двух иностранцев, подозреваемых в сбыте более 550 граммов наркотиков. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков брянской полиции задержали 24-летнего и 31-летнего граждан страны ближнего зарубежья, подозреваемых в торговле запрещёнными веществами.

Под видом таксистов они приехали на арендованном автомобиле из Московской области. В лесу Дятьковского района иностранцы сделали тайник. Из незаконного полицейские изъяли более 550 граммов метадона и мефедрона.

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