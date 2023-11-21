Брянские таможенники изъяли более тонны мойвы из Исландии

Брянские таможенники изъяли у предпринимателя из Злынки более тонны мойвы без документов из Исландии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Брянской таможни и ФСБ России задержали автомобиль «УАЗ». В грузовом отсеке машины правоохранители обнаружили 41 коробку с замороженной рыбой. Документов на 1200 кг мойвы у водителя не было. Индивидуальный предприниматель из Злынки рассказал, что купил рыбу с рук. Стражи порядка выяснили, что рыбу поймали в Исландии.

На бизнесмена возбудили дело об административном правонарушении. Ему грозит штраф..

Фото пресс-службы Брянской таможни