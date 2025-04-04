Брянские таможенники пресекли незаконный вывоз декоративных животных и птиц

Брянские таможенники пресекли незаконный вывоз в Белоруссию декоративных животных и птиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Брянской таможни вместе с пограничниками в контрольном пункте «Красный камень» остановили фургон. В багажнике они обнаружили клетки с амадинами, декоративными кроликами, морскими свинками, фазанами, попугаями, щеглами и хомяками. Водитель пояснил, что купил живой товар в России для последующего разведения.

«У водителя отсутствовали товаросопроводительные документы, а также ветеринарный сертификат. Животные и птицы были переданы сотрудникам Россельхознадзора для принятия решения», — уточнил заместитель начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

Мужчину привлекли к административной ответственности. Вместе с животными он вернулся на территорию России.