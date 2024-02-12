Брянские таможенники возбудили дела о контрабанде антиквариата

Брянские таможенники возбудили пять уголовных дел по факту контрабанды антиквариата предметов декоративно-прикладного искусства XIX-XX века. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники Брянской таможни и Центральной почтовой таможни пресекли преступную схему контрабанды культурных ценностей из Европы. Схему организовал житель Москвы.
Под видом сувениров он заказывал из-за границы на своих родственников и знакомых антикварные изделия. Он планировала их перепродавать.
Сотрудники Брянского почтового поста задержали пять посылок из Англии и Австрии. В них оказались 60 изделий: фарфоровые статуэтки, шкатулки, столовые приборы и серебряная утварь.
Таможенники выяснили, что предметы не соответствуют заявленной в документах стоимости в 90 тысяч рублей. Эксперты выяснили, что в посылках — предметы декоративно-прикладного искусства XIX-XX веков. Они стоят 2 млн рублей.
В числе антиквариата — кольцо первой половины XX века из золота и древесного агата, серебряная фруктовница и скульптура «Обезьяна с шарманкой».
По факту контрабанды возбуждено пять уголовных дел. Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до семи лет колонии.
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