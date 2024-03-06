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Брянские таможенники выявили 40 тонн нелегальных груш

2024, 06 марта 11:05 Происшествия
Брянские таможенники выявили 40 тонн нелегальных груш
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Брянские таможенники обнаружили 40 тонн нелегальных груш в фуре с квашенной капустой и подгузниками. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мобильная группа таможни в Новозыбковском районе остановила грузовые автомобили. Фуры ехали из Республики Беларусь в Нижний Новгород. По документам машины везли квашеную капусту и детские подгузники. При осмотре за бочками и коробок таможенники нашли ящики с грушами. Фитосанитарных сертификатов и других документов на 40 тонн фруктов у водителей не было.

«Решается вопрос о возбуждении административных дел за несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров. Перевозчику грозит штраф в размере от 50 до 300 тысяч рублей», — пояснил и.о. заместителя начальника Брянской таможни Павел Харитонов.

 

Фото: пресс-служба Брянской таможни

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