Брянские таможенники задержали посылку с сильнодействующими веществами

Брянские таможенники задержали гражданина России при получении посылки с анаболиками.

У мужчины изъяли 20 ампул содержащих тестостерон, 2 флакона содержащих тренболон и 300 таблеток, в состав которых входит станозолол. Общая масса сильнодействующих веществ составила более 60 грамм.

«Мужчина пояснил, что в посылке из Республики Беларусь должны находиться анаболические стероиды, которые он заказал для себя в Интернете. Они ему необходимы, так как он занимается пауэрлифтингом», – рассказал заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.