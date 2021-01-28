Город32

Брянские таможенники задержали посылку с сильнодействующими веществами

2021, 28 января 12:46 Происшествия
Брянские таможенники задержали посылку с сильнодействующими веществами
Источник фото

Брянские таможенники задержали гражданина России при получении посылки с анаболиками.

У мужчины изъяли 20 ампул содержащих тестостерон, 2 флакона содержащих тренболон и 300 таблеток, в состав которых входит станозолол. Общая масса сильнодействующих веществ составила более 60 грамм.

«Мужчина пояснил, что в посылке из Республики Беларусь должны находиться анаболические стероиды, которые он заказал для себя в Интернете. Они ему необходимы, так как он занимается пауэрлифтингом», – рассказал заместитель начальника таможни Сергей Шульгин.

Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Мужчине грозит до семи лет тюрьмы.

 

Читайте также
Гордеевская прокуратура нашла нарушения при размещении обязательной информации ЖКХ
28 января 18:30
Гордеевская прокуратура нашла нарушения при размещении обязательной информации ЖКХ
В Брянской области пройдут переобучения 314 работников культуры
28 января 16:37
В Брянской области пройдут переобучения 314 работников культуры
Мглинская прокуратура требует завершить ремонт сооружений в поселке Беловодка
28 января 16:29
Мглинская прокуратура требует завершить ремонт сооружений в поселке Беловодка
В Брянском районе полицейские задержали подозреваемую в краже 20 тысяч рублей
28 января 15:08
В Брянском районе полицейские задержали подозреваемую в краже 20 тысяч рублей

Новости регионов

28.01.2021 15:19
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области более 827 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ. В январе – декабре 2020 года сумма налоговых отчислений ОАО «РЖД» в бюджеты регионов России, расположенных в границах Московской железной дороги, составила около 16 млрд рублей, из них в бюджет Смоленской области – 827,8 млн рублей.
28.01.2021 12:01
Жители деревни Мурыгино остались без крыши над головой после пожара
Ночью 28 января в деревне Мурыгино Починковского района произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Житель деревни поставил на газовую плиту разогреваться корм для животных и ненадолго отвлекся. Корм воспламенился. Почувствовав запах дыма, мужчина сразу бросился на кухню и увидел, что стена за газовой плитой уже занялась огнем. По деревянному дому пламя
28.01.2021 11:25
Огонь почти уничтожил иномарку в Смоленске
Около трех часов ночи 28 января в Смоленске загорелась машина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. Пожар произошел на улице Большой Советской в Смоленске. Жильцы увидели горящую припаркованную во дворе иномарку и вызвали пожарных. Уже через пять минут к месту происшествия примчалось пожарные и увидели, что горел Nissan March. Уже через пять минут
27.01.2021 13:28
О войне в деталях
В КВЦ имени Тенишевых открылась патриотическая выставка мастеров народных промыслове. Выставка «Великая Отечественная война в произведениях художников и мастеров народных художественных промыслов России» «задумана как инструмент для вовлечения в нравственно-патриотический, культурный и творческий диалог представителей поколений». В экспозиции — более тысячи художественных изделий, тематически связанных с Великой Отечественной войной. В год 75-летия Великой Победы экспозиция
27.01.2021 12:14
Подарки для «маминого дома»
Есть в Смоленской областной Думе добрая традиция — ежегодно представители регионального парламента навещают Дом для мамы, который находится на территории церкви Архангела Михаила — одного из древнейших храмов Смоленска, с тем, чтобы помочь социальному учреждению. И этот визит всегда приурочен к одному из любимейших и почитаемых российских праздников – старому  Новому году. Так произошло и
27.01.2021 12:13
Клубная жизнь для пенсионеров
В регионе откроют ещё 13 «Клубов золотого возраста». В Смоленской области в наступившем 2021 году будет продолжена работа по организации «Клубов золотого возраста». Запланировано открытие ещё 13 досуговых центров, где могут проводить своё свободное время, встречаться и общаться ветераны и пожилые смоляне. О таких планах стало известно в ходе совещания членов администрации области, которое провёл

Актуальные темы

Общество
На Брянщине за выброшенную в общий контейнер использованную лампу будут штрафовать
Происшествия
Молодой брянец задержан за попытку создать экстремистское сообщество
Экономика
С Брянщины отгрузили за рубеж 225 тыс. тонн зерна
Общество
С дорог Брянска вместе со снегом сходит асфальт (ВИДЕО)
Общество
В брянской больнице умер пенсионер, доставленный санавиацией из Суземки

Новости партнёров

Особенности социальной рекламы
Особенности социальной рекламы

Социальная реклама – это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также на обеспечение интересов государства. В статье 10 Федерального закона «О рекламе» поясняется, что рекламодателями в этих случаях могут выступать физические и юридические лица,  органы государственной власти, муниципальные органы, органы местного самоуправления. Основные направления такой  рекламы – социальная поддержка и защита граждан, информирование и помощь при чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, профилактика правонарушений, пропаганда здорового образа жизни, охрана окружающей среды, культурных ценностей и так далее.

Оптика от «Ростелекома» пришла в шесть тысяч брянских домохозяйств
Оптика от «Ростелекома» пришла в шесть тысяч брянских домохозяйств

«Ростелеком» начал предоставление услуг широкополосного доступа в интернет по технологии GPON в частном секторе поселка Навля и города Карачева Брянской области. Для реализации проекта было построено более 150 километров волоконно-оптических линий связи. Жители почти шести тысяч домохозяйств в этих населенных пунктах смогут по достоинству оценить современные цифровые сервисы провайдера.

ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году
ОАО «РЖД» перечислило в бюджет Брянской области более 627 млн рублей в 2020 году

ОАО «РЖД» является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты регионов России и уделяет большое внимание взаимодействию с субъектами РФ.

В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана
В Брянскэнерго ремонтная программа в 2020 году выполнена сверх плана

В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» подвели итоги реализации ремонтной программы в 2020 году. Все ее ключевые показатели выполнены в полном объеме со значительным превышением плановых значений.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».

Бегом через Байкал.
Бегом через Байкал.

Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.