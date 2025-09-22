Брянский губернатор поручил разработать типовые проекты контейнерных площадок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел оперативное совещание с заместителями. Там обсудили реализацию в регионе федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Так, в Сельцо продолжается рекультивация несанкционированной свалки. На это выделено 78,4 млн рублей из областного бюджета. Кроме того, в Большом Полпино идёт строительство второй очереди полигона ТКО. Первую и вторую карты полигона закончат до конца года.

Также губернатор поручил разработать типовые проекты площадок на два-четыре мусорных контейнера с единым дизайном и ценой для всех муниципалитетов.

«По типовым проектам у нас строятся бассейны, ледовые дворцы, школы, и эту успешную практику нужно применять и на других объектах», — отметил глава региона.