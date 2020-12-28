Брянский облсуд оставил в силе приговор экс-главе территориального управления Росимущества

Брянский областной суд на прошлой неделе рассмотрел аппеляционные жалобы защитников на приговор по делу об особо крупном мошенничестве с участием бывшей руководительницы территориального управления Росимущества по Брянской области.

Ранее суд первой инстанции приговорил экс-чиновницу к пяти годам колонии со штрафом 200 тыс. рублей, а ее сообщников — к 2,5 года лишения свободы и штрафу 100 тыс. рублей и двум годам лишения свободы со штрафом также 100 тыс. рублей.

С осужденных также определено взыскать 9,8 млн рублей в счет возмещения морального вреда потерпевшему.

Суд первой инстацнции установил, что бывшая руководитель управления Росимущества, начальник отдела реализации управления и руководитель коммерческой организации обманули предпринимателя, продав ему объект коммерческой недвижимости по завышенной стоимости. Сумма ущерба составила 12 млн рублей.

Попытки защиты смягчить приговоры успеха не имели. Облсуд оставил вердикт суда первой инстанции в силе.