Брянский пенсионер зарезал знакомую и хранил труп в квартире

Бежицкий районный суд Брянска признал виновным 64-летнего местного жителя в убийстве.

В своей квартире по улице Дятьковской в Брянске пьяный мужчина в доме распивал алкоголь со своей 44-летней знакомой. Внезапно подсудимый напал на нее с кухонным ножом и ударил несколько раз в область шеи и живота. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Ее труп обвиняемый хранил в своей квартире, а в декабре 2020 года он завернул тело погибшей в полиэтилен и вынес к мусорным контейнерам недалеко от места своего проживания.

Суд приговорил виновного к 9 годам колонии строгого режима.