Брянский подросток поверил мошенникам и лишил семью более 100 тысяч рублей

Брянский подросток поверил мошенникам и перевел с семейной карты более 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась жительница Советского района Брянска. Она рассказала, что жертвой мошенников стал её несовершеннолетний сын. Подросток поверил незнакомцу, который обещал помочь с разблокировкой аккаунта в онлайн-игре. Мальчик выполнил указания злоумышленника и с семейного банковского счёта пропали 125 тысяч рублей.

Полицейские устанавливают обстоятельства мошенничества.