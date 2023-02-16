Брянский подросток похитил сумку из камеры хранения

17-летнего брянца подозревают в краже сумки из камеры хранения магазина. О происшествии рассказали в региональном УМВД.

В полицию обратился 22-летний житель Бежицкого района Брянска. Он рассказал, что из камеры хранения в магазине пропала его сумка. Там были документы и банковские карты.

Оперативники уголовного розыска полиции установили причастность к преступлению 17-летнего юноши. Ранее в поле зрения полиции он не попадал. Сумку стражи порядка изъяли при задержании подростка. Он рассказал, что ячейку открыл ключом, который случайно обронил потерпевший.

Полиция устанавливают обстоятельства происшествия.