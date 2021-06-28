Брянский полицейский подкинул наркотики и заставил дать ложные показания

Об этом сообщают брянские СМИ.

Представитель правоохранительных органов был задержан за превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательства по уголовному делу.

Ранее за выращивание наркотиков на заброшенном участке осудили жителя Брянщины. По словам мужчины, признаться его заставили и отношения к делу он не имеет. Однако гражданина приговорили к 3 годам и 6 месяцам тюрьмы.

Подсудимый не сдался, со своим адвокатом он подал апелляцию. Дело пересмотрели. Оказалось, что показания свидетелей, экспертиза и показания полицейских не сходятся, а следственные процедуры в участке были нарушены по многим пунктам – дело «липовое».

Следы указали на оперативника ГКОН Ивана Лебедева. Выяснилось, что полицейский сфабриковал дело. Он подбросил наркотики и принудил троих свидетелей дать ложные показания.

Ивана Лебедева задержали, сейчас он находится под стражей.