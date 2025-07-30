Брянский суд аннулировал запись о рождении несуществующего ребёнка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Дятьково провели проверку по факту фиктивной регистрации рождения ребёнка.

Так, в 2022 году 54-летняя жительница города подала в ЗАГС документы о якобы рождении малыша. Ей выдали свидетельство, с помощью которого женщина оформила пособия. С октября 2022 года по июнь 2023 года она незаконно получила 139 тысяч рублей. В декабре 2024 её осудили за мошенничество.

Прокуратура обратилась с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция обязала орган ЗАГС аннулировать актовую запись о рождении ребёнка. Решение суда было исполнено.