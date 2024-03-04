Брянский суд лишил гражданства мужчину за совершение преступления

Брянский суд лишил гражданства России мужчину за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Управления по вопросам миграции брянской полиции провели проверку законодательства о получении гражданства. Так, приезжий мужчина в установленном порядке стал гражданином России. Но он совершил преступление в сфере незаконного оборота наркотиков и получил 14 лет колонии.

Суд также вынес решение о прекращении его гражданства Российской Федерации. Паспорт у мужчины изымут. Он должен будет покинуть страну после выхода из тюрьмы.