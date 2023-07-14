Брянский суд лишил мать двоих детей родительских прав и отправил в колонию за склонение их употреблению наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о вовлечении детей в сбыт и употребление наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 37-летняя жительница Бежицкого района областного центра.

В августе и сентябре 2022 года женщина с привлечением своей 14-летней дочери делала «закладки» с запрещенными веществами в Брянске и Брянском районе. Преступление пресекли стражи порядка. Из незаконного оборота они изъяли более 770 грамм наркотиков.

Кроме того, с августа 2020 года до сентября 2022 года женщина склоняла к употреблению наркотиков дочь и 13-летнего сына.

Детей из семьи изъяли, а мать лишили родительских прав. Суд отправил женщину на 11 лет в колонию общего режима. Решение не вступило в законную силу.