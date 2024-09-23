Брянский суд лишил нетрезвого водителя прав и автомобиля

Брянский суд лишил нетрезвого водителя прав на два с половиной года и автомобиля. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Приговор выслушал 37-летний житель Рогнединского района.

Так, фигурант был привлечён к административной ответственности за отказ от прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Но водительское удостоверение в ГИБДД он не сдал. 22 июня мужчина вновь пьяным сел за руль и не справился с управлением автомобиля «УАЗ». Машина врезалась в забор дома в посёлке Рогнедино.

Суд приговорил виновного к 240 часов обязательных работ и лишению водительских прав на два с половиной года. Автомобиль был конфискован в пользу государства. Решение не вступило в законную силу.