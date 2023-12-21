Брянский суд лишил пьяного водителя свободы и машины

Брянский суд отправил жителя Дубровского района в колонию за пьяное вождение, а также конфисковал автомобиль. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлением автомобилем в нетрезвом виде. Приговор выслушал 39-летнего житель Дубровского района.

Вечером 5 августа в посёлке Дубровка пьяного мужчина за рулём автомобиля «Лада Приора» задержали инспекторы ДПС. Ранее фигурант уже дважды был судим за аналогичное преступление и даже побывал за это в тюрьме.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии общего режима. Также принадлежащий ему автомобиль «Лада Приора» был конфискован в доход государства.

Приговор вступил в законную силу.