Брянский суд обязал департамент здравоохранения заплатить за нарушение прав больных

Суд обязал департамент здравоохранения компенсировать расходы на лекарства больных в Красногорском районе. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В надзорное ведомство поступили жалобы от жителей Красногорского района. Заявители, страдающие заболеваниями, своевременно не получали положенные им бесплатно по закону лекарственные препараты. Они были вынуждены покупать их самостоятельно.

Прокуратура обратилась с исковыми заявлениями в суд. Высшая инстанция взыскала с профильного департамента здравоохранения расходы на лекарства, а также компенсацию морального вреда на более чем 55 тысяч рублей.