Брянский суд обязал вернуть деньги обманутой мошенниками пенсионерке

Брянский суд обязал вернуть деньги владельца счета, на который перевела сбережения обманутая мошенниками пенсионерка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства в суде защитили права пожилой жительницы Красногорского района. Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников. По их указанию она перевела 325 тысяч рублей на указанный злоумышленниками счёт. Правоохранители установили личность владельца счёта.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с жительницы города Воскресенска Московской области всеё похищенной у пенсионерки суммы. Требования были удовлетворены. Исполнение решения суда контролирует прокуратура.