Брянский суд ограничил свободу виновнице аварии с пострадавшими подростками
Брянский суд приговорил к ограничению свободы и лишению прав 19-летнюю автомобилистку из-за аварии, в которой пострадали 15-летние юноша и девушка. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.
Су Красногорского района рассмотрел уголовное дело о нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжёлых травм. На скамье подсудимых оказались 19-летняя девушка.
18 июля прошлого года девушка за рулём Kia Rio в посёлке Красная Гора превысила скорость и врезалась в мопед. 15-летний байкер и его 15-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы.
Суд ограничил свободу девушке на два года , а также лишил водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.
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