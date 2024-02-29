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Брянский суд ограничил свободу виновнице аварии с пострадавшими подростками

2024, 29 февраля 17:36 Происшествия
Брянский суд ограничил свободу виновнице аварии с пострадавшими подростками
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Брянский суд приговорил к ограничению свободы и лишению прав 19-летнюю автомобилистку из-за аварии, в которой пострадали 15-летние юноша и девушка. Об этом рассказали в региональной прокуратуре. 

Су Красногорского района рассмотрел уголовное дело о нарушение ПДД, повлёкшее причинение тяжёлых травм. На скамье подсудимых оказались 19-летняя девушка. 

18 июля прошлого года девушка за рулём Kia Rio в посёлке Красная Гора превысила скорость и врезалась в мопед. 15-летний байкер и его 15-летняя пассажирка получили тяжёлые травмы. 

Суд ограничил свободу девушке на два года , а также лишил водительских прав. Приговор не вступил в законную силу.

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