Брянский суд оштрафовал бывшего инспектор технадзора за превышений полномочий. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых оказался бывший государственный инспектор технадзора в Гордеевском районе.

В марте 2020 года фигурант незаконно изготовил удостоверение тракториста-машиниста без прохождения жителем района обучения и сдачи экзаменов. Также он внёс в документ ложные сведения об открытии дополнительных категорий на право управления самоходными машинами.

Суд оштрафовал виновного на 65 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.