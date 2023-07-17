Брянский суд оштрафовал бывшего инспектора ГИБДД за получение взяток

Брянский суд оштрафовал бывшего инспектора ГИБДД на 150 тысяч рублей за получение взяток от правонарушителей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о 28 фактах мелкого взяточничества. На скамье подсудимых оказался бывший инспектор ГИБДД из Жуковки.

В 2021-2022 годах инспектор дорожно-патрульной службы получал деньги от водителей, совершивших административные правонарушения, за несоставление протоколов. Более 57 тысяч нарушители перевели на счет супруги стража порядка.

Суд приговорил виновного к штрафу в 150 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.