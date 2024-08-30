Брянский суд оштрафовал директора организации за коммерческий подкуп

Брянский суд оштрафовал директора организации на 550 тысяч рублей за коммерческий подкуп. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о коммерческом подкупе. Приговор выслушал гендиректор общества с ограниченной ответственностью, занимающегося оптовой торговлей оборудованием.

С июня 2018 года по сентябрь 2023 года в посёлке Локоть Брасовского района фигурант передал более 520 тысяч рублей замглавного инженера предприятия за заключение контрактов без проведения торгов.

Суд оштрафовал виновного на 550 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.