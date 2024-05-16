Брянский суд оштрафовал фирму за привлечение к работе иностранцев без документов

Брянский суд оштрафовал на 125 тысяч рублей строительную фирму за привлечение к работе 10 иностранцев без документов. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники полиции в Карачеве в ходе профилактического рейда выявили нарушение миграционного законодательства на объекте капитального ремонта. Правоохранители выяснили, что подсобными рабочими там трудятся десять уроженцев стран ближнего зарубежья. Разрешительных документов у них не было.

На нарушителей стражи порядка составили административные протоколы. Также к ответсвенности привлекли и руководителя строительной организация, которая наняла мигрантов. Карачевский районный суд оштрафовал организацию на 125 тысяч рублей.