Брянский суд оштрафовал иностранца за контрабанду сигарет

Брянский суд оштрафовал иностранца на 200 тысяч рублей за контрабанду сигарет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Злынковского района рассмотрел уголовное дело о контрабанде табачной продукции. На скамье подсудимых оказался 43-летний иностранец.

Мужчина обладал опытом предпринимательской деятельности, связанной с реализацией табачной продукции, и знал порядок её ввоза в Россию. 17 декабря 2024 фигурант незаконно переместил через госграницу РФ 1570 пачек немаркированных сигарет стоимостью более 200 тысяч рублей.

Правоохранители изъяли незаконную продукцию.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей, а также постановил уничтожить сигареты. Приговор не вступил в законную силу.