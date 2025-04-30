Брянский суд оштрафовал многодетную мать за мошенничество с чернобыльскими выплатами

Брянский суд оштрафовал на 100 тысяч рублей многодетную мать за мошенничество с чернобыльскими выплатами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Погарского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве. На скамье подсудимых оказалась 36-летняя жительница.

С 2009 года женщина предоставляла ложные сведения о своём проживании в зоне радиационного загрязнения в селе Боровой. А с 2012 по 2024 год она подала документы на своих пятерых детей. На самом деле семья жила в селе Курово. Сумма незаконно полученных выплат превысила 360 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновную на 100 тысяч рублей и взыскал сумму ущерба. Решение не вступило в законную силу.