Брянский суд оштрафовал пенсионерку за взятку сотруднику военкомата
Брянский суд оштрафовал на 150 тысяч рублей пенсионерку за взятку сотруднику военкомата. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Володарский районный суд Брянска рассмотрел уголовное дело о покушении на дачу взятки.
Пожилая женщина через свою родственницу передала сотруднику военного комиссариата 150 тысяч рублей. Она просила освободить своего внука от призыва на военную службу.
Должностное лицо не могла принимать решение об освобождении от призыва. Действия пенсионерки суд квалифицировал как покушение на дачу взятки. Женщину оштрафовали на 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.
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