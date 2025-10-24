Брянский суд оштрафовал предпринимателя за незаконное привлечение к работе мигранта

Брянский суд оштрафовал предпринимателя на 125 тысяч рублей за незаконное привлечение к работе мигранта. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Володарского района Брянска выявили нарушение миграционного законодательства. Проверяющие установили, что индивидуальный предприниматель для работе на стройке нанял иностранца. Патента на работу у мигранта не было.

Работодателя привлекли к административной ответственности. Суд оштрафовал предпринимателя на 125 тысяч рублей.