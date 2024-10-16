Брянский суд оштрафовал руководителя транспортного предприятия за мошенничество с налогами. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве с использованием служебного поведения. На скамье подсудимых оказался 48-летний руководитель транспортного предприятия из Брянска.

Мужчина в декларацию по налогу на добавленную стоимость указал в недостоверные сведения. Руководитель занизил фактическую стоимость транспортных средств, проданных предприятием с ноября 2018 года по июль 2021 года. Организация необоснованно получила из бюджета РФ более трёхсот тысяч рублей.

Суд приговорил виновного к штрафу в 350 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.