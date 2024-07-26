Брянский суд оштрафовал семейную пару за торговлю контрафактными сигаретами и алкоголем

Брянский суд оштрафовал на 400 тысяч рублей семейную пару за торговлю контрафактными сигаретами и алкоголем. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о торговле немаркированной алкогольной и табачной продукцией. Приговор выслушали 63-летний житель села Супрягино Почепского района и его 62-летняя супруга.

С июля по сентябрь 2023 года в торговом павильоне в селе Супрягино продавали контрафактные сигареты и спиртное. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 80 бутылок алкоголя и свыше 1,1 тысяч пачек табачных изделий на более чем 160 тысяч рублей.

Суд оштрафовал виновных на 400 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.