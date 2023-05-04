Брянский суд оштрафовал жителя Тулы за взятку главврачу

Суд оштрафовал жителя Тулы за взятку почти в три миллиона рублей главврачу Брянской больницы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Советского района Брянска рассмотрел уголовное дело о даче взятки в особо крупном размере. На скамье подсудимых оказался индивидуальный предприниматель из города Тулы. С февраля 2018 года по октябрь 2021 года бизнесмен передал главному врачу Брянской городской больницы №1 и заведующей аптекой 2 млн 735 тысяч рублей за заключение договоров на поставку медицинских товаров.

Суд приговорил предпринимателя к штрафу в размере 2 млн 450 тысяч рублей в доход государства. Решение не вступило в законную силу.