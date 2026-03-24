Брянский суд отправил курьера телефонных мошенников в колонию

2026, 24 марта 12:32

Брянский суд отправил ростовчанина в колонию на два с половиной года за пособничество телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Бежицкий районный суд города Брянска рассмотрел уголовное дело мошенничестве. Приговор выслушал 25-летний житель Ростовской области.

В июне 2025 года телефонные мошенники позвонили пенсионеру из Брянска. Выдавая себя за сотрудников правоохранительных органов, они убедили пожилого мужчину передать им 8 млн 950 тысяч рублей. Деньги забрал фигурант.

Спустя неделю злоумышленники вновь позвонили потерпевшему. Они сообщили о якобы кредитной задолженности в различных банках и потребовали ещё денег. Соучастник вновь приехал к дому пенсионера и забрали более 5 млн рублей.

Суд приговорил виновного к двум с половиной годам в колонии общего режима. Также он обязан возместить всю сумму причинённого ущерба. Решение не вступило в законную силу.