Брянский суд отправил на работу пенсионера за нападение на соседа с газовым баллончиком. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении лёгкого вреда здоровью. На скамье подсудимых оказался 71-летний житель Стародуба.

Фигурант на бытовой почве поссорился с соседом. Он распылил содержимое газового баллончика в оппоненту в лицо. Потерпевший получил химический ожог глаз.

Суд назначил виновному 80 часов обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.