Брянский суд отправил шесть человек в тюрьму за попытку сбыть восемь кило наркотиков

Брянский суд приговорил шесть человек к колонии за попытку сбыть восемь кило наркотиков с помощью «закладок». Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Комаричского района рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказались шесть участников группы, в том числе и 20-летняя девушка.

В июле 2022 года путем сообщиники делали «закладки» с синтетическими наркотиками в Брянской области. Они пытались сбыть более 8 килограмм запрещённых веществ. . Информацию о тайниках фигуранты отправляли в мессенджер «оператору».

Сотрудниками правоохранительных органов задержали наркосбытчиков. Наркотические средства изъяли из незаконного оборота.

Девушку суд отправил в колонию на восемь с половиной лет. Её подельники получили сроки лишения свободы от девяти до 11 с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.