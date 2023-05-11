Брянский суд отправил в колонию двух жителей Пятигорска за покушение на сбыт запрещённых веществ.Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянского района рассмотрел уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. На скамье подсудимых оказались два 32-летних жителей города Пятигорска.

В августе 2022 года сообщники в Брянске пытались сделать закладки. Но их задержали стражи порядка и изъяли более 55 грамм наркотиков. Также у одного из мужчин нашли запрещенные вещества для личного употребления.

Суд отправил виновных на 8 лет и 7 лет 10 месяцев в колонию строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.