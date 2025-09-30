Брянский суд отправил в колонию иностранца за торговлю наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска вынес приговор по уголовному делу о покушение на незаконный сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказался 26-летний гражданин Республики Узбекистан.

Фигурант получил от соучастника в Москве более 20 граммов наркотического средства — метадон. В феврале 2025 года он сделал «закладки» с частью вещества в Советском районе областного центра, а остальное для дальнейшего сбыта хранил при себе. Мужчину задержали правоохранители. Все наркотики изъяли из незаконного оборота.

Суд приговорил виновного к восьми с половиной годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.