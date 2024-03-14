Брянский суд отправил в колонию курьера телефонных мошенников

Брянский суд отправил в колонию на 8 лет курьера телефонных мошенников, обманувших четырёх пенсионеров. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 30-летний житель Смоленской области.
В феврале 2023 года телефонные мошенники обманули четырёх жителей Смоленской и Брянской областей в возрасте от 81 года до 92 лет. Пенсионерам злоумышленники сообщили о якобы совершивших ДТП родных. Избежать ответственности они предлагали за деньги. Фигурант выполнял роль курьера. От потерпевших обманщиков он получил более 1,7 млн рублей.
Мужчину задержали оперативники у очередной потенциальной жертвы. Похитить 100 тысяч рублей у неё он не успел.
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