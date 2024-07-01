Брянский суд отправил в колонию курьера телефонных мошенников

Брянский суд отправил в колонию на четыре года жителя Калужской области вместе с телефонными мошенниками обманувшего шесть пенсионерок. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Брянска рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушал 34-летний житель Калужской области.

В мае 2023 года телефонные мошенники обманули шесть жительниц Брянской и Калужской областей в возрасте от 75 до 83 лет. Они сообщали пенсионеркам о якобы совершивших аварию родственниках и требовали деньги для разрешения конфликта. Фигурант выступил в роли курьера. Он забрал у пожилых женщин более 1,2 млн рублей. При задержании оперативники изъяли у мужчины 200 тысяч рублей, полученные от потерпевшей.

Суд приговорил виновного к четырём годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.