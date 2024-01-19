Брянский суд отправил в колонию напавшую с ножом на сожителя женщину

Брянский суд отправил на полтора года в колонию жительницу Белой Берёзки, ударившую сожителя ножом в живот. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Трубчевского района рассмотрел уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Приговор выслушала 40-летняя жительница посёлка Белая Берёзка.

3 августа прошлого года женщина пила вместе с сожителем. Застолье закончилось ссорой. Последним аргументов в конфликте стал нож. Женщина ударила сожителя в живот. Мужчине был причинён тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновную в полутора годам в исправительной колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.