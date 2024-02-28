Брянский суд отправил в колонию наркосбытчика из Ленинградской области

Брянский суд отправил в колонию на девять лет жителя Ленинградской области за попытку сбить более килограмма наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский районный суд рассмотрел уголовное дело о покушении на незаконный сбыт запрещённых веществ. На скамье подсудимых оказался 24-летний житель Ленинградской области.

В ноябре 2023 года в Санкт-Петербурге и Подмосковье мужчина получил от соучастника крупную партию наркотиков для распространения в Брянскую области.

Довести преступление до конца фигуранту не дали сотрудники регионального ФСБ. Его задержали при перевозки наркотиков в Брянском районе. В автомобиле мужчине стражи порядка обнаружили более 975 граммов PVP и свыше 238 граммов гашиша.

Суд приговорил виновного к девяти годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.