Брянский суд отправил в колонию сжёгшую паспорт девушку

Брянский суд отправил в колонию девушку, демонстративно сжёгшую свой паспорт. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска 19 июля 2024 года вынес приговор 22-летней Евгении Хоффманн. Она признана виновной в надругательстве над Государственным гербом Российской Федерации и причинение вреда здоровью.

Напомним, утром 1 января 2024 года пьяная девушка возле входа в ночной клуб Брянска демонстративно сожгла свой паспорт. Также полиция выяснила, что 12 ноября 2023 года в пьяная фигурантка в кафе гостиницы «Брянск» ударила головой в лицо посетительницу, причинив травму костей лицевого скелета.

Суд приговорил виновную к ограничению свободы. Но прокурор обжаловал приговор. Брянский областной суд назначил девушке год в колонии-поселении.