Брянский суд отправил в колонию троих иностранцев за торговлю наркотиками

Брянский суд отправил в колонию троих граждан Республики Узбекистан по обвинению в торговле наркотиками. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушение на сбыт наркотических средств. На скамье подсудимых оказались трое граждан Республики Узбекистан 1991, 1995 и 1998 годов рождения.

С июля по сентябрь 2024 года участники организованной группы получили более 9 кг наркотика «метадон». Для дальнейшей реализации они сделали «закладки» в 20 разных местах в Калужской и Брянской областях. Злоумышленников задержали сотрудники полиции.

Суд приговорил каждого из виновных к 11 годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.