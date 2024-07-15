Брянский суд отправил в колонию виновника смертельного ДТП в Выгоничском районе. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Выгоничского района рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. Приговор выслушал 64-летний житель Казани.

7 июля прошлого года мужчина за рулём Suzuki Grand Vitara выехал на встречную полосу. Иномарка врезалась в Kia RIO. 71-летний водитель Kia погиб на месте происшествия от полученных травм.

Суд приговорил виновного к двум годам в колонии-поселении и лишил водительских прав на два года. Решение не вступило в законную силу.