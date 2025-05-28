Брянский суд отправил в колонию жительницу Смоленской области за наркоторговлю. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о покушение на сбыт наркотиков. На скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Смоленской области.
По указанию куратора из мессенджера девушка приехала в Брянск для сбыта наркотиков. Она арендовала квартиру, купила необходимые для последующей расфасовки предметы: ювелирные весы, не менее 400 пакетов с зип-замком, перчатки, изоленту и респиратор.
28 января 2025 года фигурантка получила координаты тайника в селе Хотылево Брянского района. Она забрала оттуда партию наркотического средства – эфедрон – массой почти 300 граммов. Она должна была распространить запрещенное вещество с помощью «закладок». Осуществить задуманное ей помешали сотрудниками регионального управления ФСБ.
Суд приговорил виновную к семи с половиной годам в колонии общего режима. Решение не вступило в законную силу.
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